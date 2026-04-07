Dopo la sua prima sconfitta sulla panchina dell’Empoli, l’allenatore ha commentato il risultato nel post partita, chiedendo di resettare subito la battuta d’arresto e di mantenere compattezza tra i giocatori. La squadra aveva già raccolto due pareggi e una vittoria, e l’allenatore ha giudicato positivo l’atteggiamento mostrato in campo, senza avanzare critiche specifiche ai singoli o al gruppo.

Prima sconfitta sulla panchina dell’ Empoli per Caserta, dopo due pareggi e una vittoria, che sul piano dell’atteggiamento ritiene di non aver nulla da rimproverare alla squadra. "Poi è normale che mettiamo degli errori e abbiamo qualche difficoltà – aggiunge nel post partita –. Siamo partiti molto bene, primi 20-25 minuti abbiamo avuto quattro occasioni, dopo nella seconda parte del primo tempo e in avvivo di ripresa hanno preso un po’ campo loro, ma dopo il gol abbiamo avuto anche una buona reazione, però potevamo e dovevamo gestire meglio alcune situazioni quando ci siamo messi in campo con cinque attaccanti, però è inutile parlare e pensare a quello che c’è stato perché altrimenti facciamo un danno a noi stessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole di mister Caserta nel post partita. "Resettare questo ko e restare compatti»

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