Come sta McTominay | le parole di Conte nel post partita

Dopo la vittoria in pieno recupero, il Napoli riceve una brutta notizia: Scott McTominay ha dovuto lasciare il campo nell’intervallo a causa di un problema fisico. L’allenatore, Antonio Conte, ha parlato del giocatore nel post partita, ma ancora non ci sono dettagli precisi sulle sue condizioni. La sua assenza potrebbe pesare nelle prossime partite, considerando il ruolo importante che ricopre in squadra.

Per il Napoli la buona notizia della vittoria in pieno recupero viene mitigata dal problema fisico accusato da un altro elemento fondamentale come Scott McTominay, costretto a lasciare il campo nell'intervallo. Nel post partita Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha fatto il punto della situazione.

Antonio Conte a Dazn: McTominay si trascina questo problema. Abbiamo fatto tutto noi. Sta diventando difficileMcTominay si trascina un problema nella zona del tendine da qualche settimana. Ogni tanto deve giocare a ranghi ridotti. Per noi è un giocatore fondamentale. E’ una vittoria in cui abbiamo praticame ... ilnapolionline.com

Il problema di McTominay e le difficoltà del Napoli in questa stagione: parla ConteVittoria a dir poco rocambolesca per il Napoli a Marassi, un 3-2 arrivato in extremis su rigore in una sfida condita da episodi arbitrali e ingenuità difensive (azzurri in dieci nella ripresa per ... 90min.com

Spunta il labiale di McTominay a Conte dopo l'infortunio LE PAROLE: https://bit.ly/4kkH4K2 facebook

TUTTO L'AMORE DI SCOTT MCTOMINAY PER NAPOLI E I SUOI TIFOSI "Mi hanno fatto subito sentire speciale, non lo dimenticherò mai" Queste le parole di McTominay ai canali ufficiali UEFA #SSCNapoli #McTominay #UEFA x.com