Negli anni, i personaggi femminili cattive sono passati da ruoli stereotipati a figure più complesse e sfaccettate. La rappresentazione di queste antagoniste ha subito un'evoluzione, portando sullo schermo interpretazioni che vanno oltre i cliché tradizionali. Le attrici che le interpretano contribuiscono a rendere i personaggi memorabili, spesso attraverso interpretazioni intense e articolate. Questa trasformazione ha influenzato il modo in cui il pubblico percepisce i ruoli di antagonista nella narrativa cinematografica e televisiva.

Per molto tempo, le cattive sullo schermo sono state figure piuttosto semplici, spesso ridotte a ruoli stereotipati e facilmente leggibili. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Il cinema e la televisione hanno iniziato a raccontare antagoniste molto più complesse, capaci di muoversi tra ambizione, dolore, vendetta e desiderio di controllo senza mai essere completamente decifrabili. Non sono più solo “le cattive”, ma personaggi costruiti su contraddizioni profonde, che spesso finiscono per risultare affascinanti quanto, se non più, delle protagoniste. Alcune fanno paura perché sono imprevedibili, altre perché sembrano incredibilmente reali, altre ancora perché, in fondo, si capisce perfettamente da dove nasce la loro rabbia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Le migliori cattive del cinema e della televisione: quando il male diventa irresistibile

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@michele.ballo presenta il suo nuovo inedito "Cattive strade" . Nonostante non è andata nei migliori dei modi, buona fortuna per tutto - facebook.com facebook