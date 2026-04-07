Il conflitto nella regione di Hormuz si fa sempre più teso, con l'area definita da alcuni come decisiva per l'intera situazione. I mediatori coinvolti nel tentativo di risolvere il problema hanno proposto un cessate il fuoco di 45 giorni, che avrebbe l’obiettivo di fermare le ostilità e di avviare una soluzione definitiva. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che questa proposta rappresenta un passo importante, ma che non è ancora abbastanza per fermare la crisi.

I Paesi mediatori nel conflitto con l'Iran hanno avanzato la proposta di un cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare ad una fine definitiva della guerra, e Donald Trump lo definisce un "passo molto importante", ma "non ancora sufficiente". "Stanno negoziando proprio ora, vedremo cosa succederà" spiega il presidente degli Stati Uniti a margine delle celebrazioni pasquali alla Casa Bianca, ribadendo che Teheran non può avere l'arma nucleare, ma anche che il conflitto "potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose". I media Usa spiegano che l'iniziativa sarebbe mediata da Pakistan, Egitto e Turchia, e il tycoon conferma che gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme al vicepresidente JD Vance, continuano a parlare con i negoziatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aut-aut di Trump: "Hormuz è decisivo. E ci basta una notte per devastare tutto"

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