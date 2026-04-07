Laura settima Ghigliottina e sfiora 50mila euro a L' Eredità | di nuovo a un passo dalla vittoria

Laura, alla sua tredicesima partecipazione a L'Eredità, si è avvicinata ancora una volta alla vittoria, arrivando a sfiorare i 50mila euro. La concorrente, settima nella classifica delle vincitrici della Ghigliottina, ha affrontato le prove del quiz condotto da Marco Liorni, mantenendo alta la tensione e l’interesse tra i telespettatori. La sua presenza in trasmissione prosegue con l’obiettivo di conquistare il primo grande successo.

Tredicesima serata a L'Eredità per Laura che ha sfiorato nuovamente la vittoria nel quiz condotto dal Marco Liorni. Ieri, lunedì 6 aprile, a Pasquetta, la campionessa di Cordenons, in provincia di Pordenone, è nuovamente arrivata a La Ghigliottina dopo aver battuto nuovamente tutti i concorrenti nelle sfide precedenti. Marco Liorni ha ricordato la sesta Ghigliottina di Laura, quella vincente, conclusa brindando per essere riuscita a portarsi a casa 20mila euro in gettoni d'oro. Laura nella sua settima Ghigliottina per vincere 50mila euro doveva associare in un minuto la parola capace di collegare logicamente "parlare", "campo", "bilancio", "arbitro", "pancia". 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Laura, la campionessa pordenonese a L'Eredità sfiora una vittoria da 50mila euro

Leggi anche: Laura, la campionessa pordenonese de L'Eredità sfiora una vittoria da 50 mila euro

Temi più discussi: Laura, campionessa de L'Eredità: oltre al quiz di Rai 1 'vince' un lavoro; L'Eredità, pesante sospetti su Laura (e non solo): Onusto? Non siamo scemi; L’Eredità, Susanna vince ma il suo successo emoziona e divide il pubblico.

Laura, campionessa de L'Eredità: oltre al quiz di Rai 1 'vince' un lavoroCORDENONS (PORDENONE) - «Ho tenuto il ritmo», dichiara sorridente la cordenonese Laura, giocando con quella stessa parola che l'altra sera l'ha condotta alla vittoria di ... ilgazzettino.it

L’eredità: puntata 31 marzo 2026 con Laura di Cordenons. Video e soluzioneLa puntata de L’Eredità di martedì 31 marzo 2026 ha visto confermarsi campionessa Laura. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arrivare all ... msn.com

Laura Orrico racconta come ha realizzato il sogno di maternità usando il liquido seminale conservato del marito scomparso nel 2015 - facebook.com facebook

Lo sport durante la quarantena raccontato da tre atleti: Laura Rogora, Maëlle Frascari e Mattia Migliorini Dai momenti più difficili, al lento ritorno alla normalità. #58BPM - Battiti al minuto, il documentario prodotto da Infinity LAB, è ora disponibile su Medias x.com