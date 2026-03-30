Ieri, domenica 29 marzo, una concorrente di Cordenons ha partecipato al programma televisivo

Cinquantamila euro persi in modo decisamente beffardo. Ieri, domenica 29 marzo, Laura, la concorrente di Cordenons, in provincia di Pordenone, è andata vicinissima a indovinare la parola misteriosa a "La Ghigliottina" e a incassare il cospicuo montepremi de L'Eredità, il programma preserale condotto ogni sera da Marco Liorni su Raiuno. Nel minuto a disposizione Laura doveva associare "impossibile", "mobile", "forza"; "generale" e "dimostrare". Laura ha scritto "prova". «Mi è venuta in mente quando è uscita la parola forza. Dar prova di forza, prova generale, dimostrare è uguale a dare prova, una prova impossibile, come è in certi casi La Ghigliottina, mentre mobile non mi dice proprio niente, ho pensato a un mobile in prova», ha spiegato a Marco Liorni e ai telespettatori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Laura, la campionessa pordenonese a L'Eredità sfiora una vittoria da 50mila euro

Articoli correlati

Leggi anche: Laura, la campionessa pordenonese de L'Eredità sfiora una vittoria da 50 mila euro

Eleonora, sesta Ghigliottina senza vittoria per la campionessa di Torino a L'Eredità: perde 90 mila euroEleonora, la campionessa di Torino de L'Eredità, si è fermata per la sesta volta a La Ghigliottina, a un passo dalla vittoria.