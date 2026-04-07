Latina corre ai ripari | via al piano per sistemare le strade più critiche

A Latina è stato avviato un nuovo accordo quadro per la manutenzione delle strade. Il progetto riguarda interventi di riparazione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento su arterie cittadine. L’obiettivo è intervenire sulle vie considerate più critiche del territorio comunale, in modo da migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade. L’accordo è stato formalizzato e prevede l’avvio delle operazioni di intervento in tempi brevi.

Latina, 7 aprile 2026 – Avviato il nuovo accordo quadro per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento delle strade ricadenti nel territorio comunale di Latina. Gli interventi saranno effettuati sulla base del grado di incidentalità e usura delle strade, così da concentrare le risorse del bilancio comunale sulle situazioni più critiche. Le ditte in campo hanno già provveduto ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria in via Rossetti e via Epitaffio, e sono già pronti gli ordini di servizio per la prossima settimana, che riguarderanno, tra le altre, corso della Repubblica, via Zani, via Zanetti, corso Matteotti e via Varsavia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinateSi tratta del "più grande intervento mai realizzato in città”, dice la sindaca Russo; in caso di ribassi, le risorse saranno utilizzate per estendere... Leggi anche: Incubo traffico, Riccione corre ai ripari. Ecco il piano anti-ingorghi per la Pasqua Argomenti più discussi: Le notizie più importanti di oggi 5 aprile 2026 a Latina e in provincia; Terreni occupati senza esproprio, il Comune corre ai ripari: acquisisce alcune aree e ne restituisce una ai proprietari; Ets, l’Ue corre ai ripari: stop alla cancellazione delle quote per frenare i prezzi del carbonio; Al via da giugno gli incentivi ai pendolari ferroviari: la Regione Veneto corre ai ripari per i ritardi. Superata quota 300 iscritti per Vivicittà Latina 2026! Il 12 aprile Latina corre in contemporanea con altre 30 città italiane. Ecco tutto quello che devi sapere per partecipare alla 41ª edizione: LE GARE: • Competitiva 10km: Classifica nazionale compensata (r - facebook.com facebook