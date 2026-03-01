Sabato 7 marzo alle 11.00 presso la Casa Circondariale di Bellizzi si terrà la presentazione del libro “I figli cancellati” di Annalisa Senese. L’evento è promosso dallo ZiaLidia SocialClub e dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. La presentazione coinvolgerà i partecipanti nel discutere il contenuto dell’opera.

Sabato 7 marzo, ore 11.00Casa Circondariale di Bellizzi, AvellinoPromotori dell’eventoLo ZiaLidiaSocialClub e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino promuovono la presentazione del libro “I figli cancellati” di Annalisa Senese.Il significato del libroUn. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione...

Leggi anche: Presentazione del libro "Vento di vittoria"

Una selezione di notizie su Presentazione del.

Temi più discussi: PERCHÉ NO – Presentazione del libro di Marco Travaglio; Presentazione del libro di Gian Agazzi Ai Termini del Tempo; Giada Bianca, venerdì 27 febbraio a Martignano la presentazione del libro / Notizie / Novità / Homepage; Presentazione del libro I Grimani di San Luca. Cultura materiale, genere e potere a Venezia tra Cinque e Seicento.

Presentazione del libro Emma Nobile - storia di una rivolta di Pamela GiannoneFrantoio semipogeo De Pascalis, Via Antonio Gramsci 29, Lizzanello. L’evento, inserito nella rassegna ‘I Venerdì Letterari del frantoio’ è promosso da Il Frantoio BIO SOCIAL FOOD in collaborazione con ... lecceprima.it

A Roghudi la presentazione del libro Predatori. Sesso e violenza nelle mafie di Celeste CostantinoUn momento pubblico di approfondimento sui rapporti tra violenza di genere, cultura patriarcale e potere mafioso. È questo il cuore dell’incontro in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17.00 ... reggiotv.it

Caltanissetta, il 5 marzo presentazione del libro "Arteesentimenti" di Giovanna Ficarra. - facebook.com facebook

Webinar di presentazione del Bando di concorso “Salute e sicurezza… insieme!” – 3 Edizione x.com