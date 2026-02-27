Domenica si torna in campo per la Nuvolí AltaFratte Padova, con cinque partite in programma nella Pool Promozione. La squadra giocherà tre incontri a Trebaseleghe e due lontano dal Veneto, mettendo in calendario anche la sfida di domenica alle 17 contro Costa Volpino. La giornata promette un movimento intenso di partite, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti.

Il primo marzo alle 17 a Trebaseleghe nella Pool Promozione del campionato di volley femminile di serie A2. Le padovane hanno una tradizione favorevole con le lombarde. Fino ad ora 5 vittorie in altrettanti scontri Domenica si torna in campo. Cinque ancora i match che vedranno impegnata la Nuvolí AltaFratte Padova nella sua Pool Promozione, tre a Trebaseleghe e due a centinaia di chilometri dal Veneto, il primo vedrà le tigri gialloblù scendere in campo domenica primo marzo alle 17 ed ospitare le bergamasche da Costa Volpino. Una volata quella tra venete e lombarde, oggi in quarta e terza piazza dietro alle due battistrada Brescia e Talmassons, le bergamasche sopravanzano le tigri padovane di due lunghezze, per entrambe cinque gare per ottenere il miglior piazzamento in vista dei playoff promozione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La final four di Coppa Italia a Rimini. Rbr può sfruttare il fattore campodi Loriano Zannoni L’idea era balenata in testa già diverse settimane fa e ieri è arrivata anche l’ufficialità della Lega nazionale pallacanestro.

Melendugno a un passo dal sogno: mercoledì la semifinale di Coppa Italia contro Costa VolpinoIl Salento si ferma per la Narconon Volley: il 14 gennaio, alle 20,30, le ragazze di coach Giunta sfidano la capolista del Girone A per un posto...

Argomenti discussi: L'Alta Fratte prova a sfruttare il fattore campo contro Costa Volpino; Alta Fratte un po scarica: Trento fa il colpaccio.