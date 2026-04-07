Durante il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, le sponde del Lago Maggiore hanno visto un afflusso record di turisti, grazie alle condizioni meteo favorevoli. Migliaia di persone hanno scelto di trascorrere le proprie giornate tra visite a luoghi d'arte, passeggiate nella natura e momenti di relax lungo le rive del lago. L'incremento di visitatori ha comportato un aumento del traffico e della presenza di persone nei vari punti di interesse della zona.

Migliaia di visitatori hanno invaso le sponde del Lago Maggiore durante il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, trainati da un meteo favorevole. L’afflusso ha superato ogni previsione, concentrandosi tra borghi, parchi e siti culturali. Il sole intenso e le temperature miti hanno spinto i cittadini a riprendere le gite fuori porta. La folla si è distribuita in modo capillare lungo i lungolaghi e nei centri storici, dove l’offerta di attività è risultata ampia e variegata. Le famiglie e i gruppi di amici hanno occupato gli spazi aperti per passeggiate panoramiche e momenti di relax. Nei centri urbani, l’attenzione si è spostata verso mostre d’arte e fotografia, oltre che verso mercatini di antiquariato e artigianato, attirando un pubblico che spazia dai semplici curiosi agli esperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lago Maggiore: boom di turisti tra arte, natura e traffico

Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como: boom di turisti e traffico verso il confineLa stagione turistica entra nel vivo con una vera e propria esplosione di presenze.

Natura, arte e visite guidate: il Parco del Ticino e del Lago Maggiore lancia la stagione degli eventiUn calendario ricco di eventi per avvicinare cittadini e famiglie alla natura attraverso la cultura.

Temi più discussi: Borghi sul lago, prove d’estate. In migliaia tra pic-nic e giochi. Il vero boom è dei siti culturali; Cicloturismo in Italia da record: boom di viaggi su due ruote tra natura, cultura ed enogastronomia; Le bellezze dei laghi piemontesi conquistano il centro di Milano; La Casa di Giulietta a Verona: sito bloccato e turisti in coda nel primo giorno di ingresso a pagamento.

Borghi sul lago, prove d’estate. In migliaia tra pic-nic e giochi. Il vero boom è dei siti culturaliVarese, chiusura con un’affluenza oltre le aspettative nelle varie località lacustri. Molto partecipati i mercatini di artigianato, il vero pienone però tra i beni storici e dell’arte. msn.com

Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Le fiamme hanno distrutto oltre 10 ettari di vegetazione e altri 30 sarebbero considerati a rischio. fanpage.it

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso è incastonato in una parete rocciosa a picco sul lago Maggiore. Questa primavera ospiterà passeggiate, picnic ed eventi. - facebook.com facebook