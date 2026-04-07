Lagalla | Io troppo professore per la politica? Da Micciché un complimento rimpasto in Giunta solo se

Roberto Lagalla ha commentato le sue caratteristiche, affermando che preferisce essere considerato un professore piuttosto che un politico. Questa affermazione arriva in risposta alle osservazioni di Gianfranco Micciché, che ha fatto riferimento alla sua figura. Lagalla ha inoltre dichiarato che un rimpasto della giunta sarà possibile solo in determinate circostanze, senza entrare nel dettaglio.

Meglio professore che politico. È la parafrasi del pensiero di Roberto Lagalla in risposta alle critiche di Gianfranco Micciché. L'ex presidente dell'Ars, peraltro suo compagno di banco in Grande Sicilia, in un'intervista a PalermoToday lo ha definito "un professore anche in politica", un'inclinazione che (ritiene Miccichè) sta portando lui e Schifani a non essere più graditi dalla coalizione di centrodestra. Micciché compie 72 anni e dà i voti alla politica: “Lagalla e Schifani stanno facendo di tutto per non essere più voluti” Punzecchiato sul suo modo di fare, il sindaco di Palermo ribatte: "Mi dà del professore come se fosse un'offesa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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