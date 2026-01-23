Rimpasto di giunta Vergine esclude Palombini | è polemica politica a Galatina

A Galatina, il rimpasto di giunta promosso da Fabio Vergine ha suscitato reazioni politiche, con l’esclusione di Palombini. La decisione si inserisce nel quadro di un’amministrazione che ha affrontato recenti sfide, tra cui la delusione per la mancata candidatura a capitale italiana della cultura 2028. La vicenda riflette le dinamiche interne alla politica locale e le implicazioni di scelte gestionali e strategiche.

GALATINA - Un rimpasto di giunta per Fabio Vergine e l’amministrazione di Galatina dopo la decisione di azzeramento dell’esecutivo nei giorni della delusione per il mancato passaggio alle finali per la candidatura a capitale italiana della cultura 2028.E non mancano le polemiche politiche per.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scandalo corruzione e molestie in Spagna: Sanchez esclude il rimpasto chiesto dalla vicepremier DiazNell'ambito dello scandalo di corruzione e molestie che coinvolge la Spagna, la vicepremier Yolanda Díaz ha chiesto un rimpasto di governo, ritenendo necessario affrontare le questioni.

Leggi anche: Giunta troppo a sinistra: "Serve subito un rimpasto"

Tommasi alle prese col rimpasto di giunta. Pd e civiche per l’alternativa: Centrosinistra è unitoDopo le fibrillazioni della maggioranza, nuove candidature e il ritiro delle deleghe agli assessori il sindaco di Calimera al lavoro per il nuovo esecutivo. Intanto partiti e movimenti del centrosinis ... lecceprima.it

Rimpasto di Giunta, congresso regionale ed elezioni: Tajani in Sicilia per misurare gli equilibri interni di Forza ItaliaSabato il vicepremier e ministro degli Esteri sarà al Politeama con il governatore Schifani per la kermesse Da 30 anni protagonisti a servizio del Paese, ma prima farà tappa a Catania dove ad accogl ... palermotoday.it

Domani, venerdì' 23, la rielezione sullo scranno più alto di Palazzo D'Aimmo di Quintino Pallante. Situazione ancora complessa per il rimpasto di Giunta - facebook.com facebook

Bari, in Comune verso il «rimpasto» di giunta: traballano gli esterni, Grasso rischia il posto x.com