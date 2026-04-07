Prima dell'inizio della partita, il tecnico del Cesena ha ricevuto un abbraccio dalla Curva Mare, che lo ha emozionato. Durante la cerimonia, ha dichiarato che il gesto gli aveva fatto piacere, anche se ha cercato di non commuoversi. La squadra si prepara a scendere in campo con le idee chiare, e il tecnico ha commentato positivamente l'atmosfera di supporto intorno alla squadra.

"L’abbraccio della Curva Mare prima del fischio d’inizio mi ha fatto davvero piacere. Volevano farmi commuovere, ma sono riuscito a resistere". Non è mai banale il ritorno di Fabrizio Castori all’ Orogel Manuzzi, che anche ieri ha tributato un caloroso bentornato all’eroe di Lumezzane, con tanto di striscione ’Bentornato a casa Mister’, ma che ha fatto sudare il Cesena. "Un punto conquistato qui è sempre un punto di valore – continua l’uomo di Tolentino –, giocavamo contro una squadra forte e abbiamo disputato un’ottima partita, nonostante stiamo vivendo un periodo non proprio semplicissimo: abbiamo tante problematiche e tanti infortuni, che stiamo pian piano recuperando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio del Manuzzi commuove Castori: "Cole? Il suo Cesena ha già le idee chiare"

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