Negli ultimi tempi, l’abbigliamento ispirato ai “Tobi Shokunin”, operai giapponesi che lavorano ad alta quota, sta attirando l’attenzione di designer, utenti sui social e appassionati di moda a livello globale. Il loro stile si caratterizza per pantaloni ampi e con risvolti, giacche con molte tasche e bandane, diventando un punto di riferimento anche al di fuori del Giappone.

P antaloni ampi a sbuffo, giacche con numerose tasche e bandana: in Giappone vestirsi come i tobi shokunin – gli operai specializzati in costruzioni ad alta quota – significa avere stile. Negli ultimi anni, questo look tradizionale e funzionale ha superato i confini nazionali, influenzando designer e appassionati di moda. Sui social è diventato un trend, l’outfit da tobi shokunin, reinterpretato in chiave urbana, è diventato parte integrante del linguaggio streetwear contemporaneo. Giappone, riti e miti. guarda le foto Chi sono davvero i tobi shokunin. In Giappone non sono influencer né trendsetter per vocazione, ma lavoratori altamente specializzati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’abbigliamento dei "Tobi Shokunin", operai giapponesi ad alta quota, conquista designer, social e fashion addicted in tutto il mondo

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