A Capo di Ponte, in provincia di Brescia, si sono svolti i Campionati Regionali di società di corsa campestre, con i team bergamaschi protagonisti. Tra i protagonisti della manifestazione, Samuele Medolago, che si è aggiudicato la gara assoluta di 10 km, e Alice Gaggi, seconda nella prova di 7 km. La Valle Brembana-La Recastello si conferma un punto di riferimento nel panorama delle corse campestri lombarde.

CORSA CAMPESTRE. A Capo di Ponte (Brescia) i team orobici conquistano il titolo lombardo trascinati da Samuele Medolago, vincitore della 10 km assoluta, e Alice Gaggi, seconda nella 7 km. Nove medaglie complessive. Atletica Valle Brembana e La Recastello, doppietta bergamasca ai Regionali societari di corsa campestre. I team orobici dominano la kermesse lombarda per club a Capo di Ponte (Brescia), trascinati da Samuel Medolago e da Alice Gaggi. Medolago firma la 10 km davanti a Saber Zinoubi (Vallecamonica) e mette il sigillo decisivo sul trionfo nella categoria assoluta blindato grazie anche al terzo posto di Alain Cavagna e al quinto di Luigi Alessio Turrin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Valle Brembana-La Recastello: en plein bergamasco ai Regionali di società

