La storia di Jane Andrews | chi era la stylist di Sarah Ferguson condannata per omicidio

Jane Andrews, nota per aver lavorato come stylist della duchessa di York dal 1988 al 1997, è stata condannata per omicidio. Originaria di umili origini, è entrata nel servizio della famiglia reale come guardarobiera e ha mantenuto quel ruolo per circa nove anni. La vicenda giudiziaria ha portato alla sua condanna, ma i dettagli sul processo e le motivazioni non sono stati resi noti.

In The Lady, questo il nome della miniserie britannica prodotta da Left Bank Pictures, la stessa di The Crown, che purtroppo in Italia non si può (ancora?) vedere, c'è una scena che sembra ispirata a Pretty Woman. In una stanza la Sarah Ferguson della finzione, interpretata da Natalie Dormer, si prova tutti i vestiti che Jane Andrews (Mia McKenna-Bruce), la sua guardarobiera, aveva selezionato per lei. Non sono outfit di fantasia ma sono delle riproduzioni fedeli degli abiti indossati dalla duchessa di York negli anni in cui la reale finiva sempre sui giornali, criticata spesso per il suo stile e per i suoi pasticci. Ma chi era Jane Andrews? Da dove veniva? Come ci era finita a Buckingham Palace? Jane Andrews nacque nel 1967 a Cleethorpes, nel Lincolnshire, contea dell'Inghilterra del Nord. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La storia di Jane Andrews: chi era la stylist di Sarah Ferguson condannata per omicidio Sarah Ferguson, 15mila euro al giorno: il mistero, chi la finanzia?Sarah Ferguson torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta per una lunga assenza dalle scene pubbliche e per un soggiorno in una delle... The Investigation of Lucy Letby, la vera storia dietro al documentario di Netflix sull’ex infermiera condannata per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri setteOra però The Investigation of Lucy Letby, il nuovo documentario di Netflix, invita a riconsiderare l’intera vicenda, insinuando il dubbio che Lucy... Si parla di: La storia di Jane Andrews: chi era la stylist di Sarah Ferguson condannata per omicidio. My Lady Jane, la serie Prime Video che riscrive la storia vera di Lady Jane Grey, regina per 9 giorniMy Lady Jane è la serie che riscrive la storia vera di Lady Jane Grey, regina d'Inghilterra e d'Irlanda per soli nove giorni. Ecco come è andata davvero. Su Prime Video Tutto nasce da un libro, My ... deejay.it La vera storia di My Lady Jane: l’adolescente diventata regina d’Inghilterra per soli 9 giorniTragedia storica o succosa telenovela reale? La serie My Lady Jane (disponibile in Italia su Prime Video), che si è fermata alla prima stagione, è stata entrambe le cose, romanzando la storia e ... nationalgeographic.it