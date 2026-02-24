Sarah Ferguson 15mila euro al giorno | il mistero chi la finanzia?

Sarah Ferguson riceve 15 mila euro al giorno, una somma che solleva domande sulla sua fonte di finanziamento. La sua lunga assenza dalle apparizioni pubbliche coincide con un soggiorno in una clinica di lusso, dove si dice abbia cercato sollievo da problemi di salute. La notizia suscita curiosità su chi possa contribuire a sostenere i suoi costi elevati. La situazione attira l’attenzione dei media e solleva sospetti sulla reale natura delle sue finanze.

Sarah Ferguson torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta per una lunga assenza dalle scene pubbliche e per un soggiorno in una delle cliniche più esclusive al mondo. L’ex Duchessa di York, 66 anni, non appare in pubblico dallo scorso 12 dicembre, quando partecipò al battesimo della nipote Atena al St James’s Palace. Da allora, il silenzio e gli spostamenti continui hanno alimentato interrogativi e speculazioni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ferguson si sarebbe rifugiata per oltre un mese nella Paracelsus Recovery Clinic, una struttura di lusso a Zurigo considerata tra le cliniche di benessere più costose al mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

