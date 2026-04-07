In Serie A, la presenza di giocatori stranieri è in crescita, mentre le restrizioni legate alle fideiussioni limitano gli acquisti di calciatori italiani. Le norme attuali, infatti, rendono più difficile per i club nazionali investire nel mercato interno, mentre i trasferimenti da squadre estere avvengono senza particolari vincoli finanziari. Questo scenario influisce sulle scelte di acquisto e sulla composizione delle rose delle squadre italiane.

Non abbiamo i Mbappé o i Lamine Yamal, certo. Ma il talento - non necessariamente quello baciato dal dio del calcio - va coltivato, sostenuto, fatto giocare. In Italia, invece, impazza l’esterofilia. È una curva inesorabilmente crescente quella che indica l’incidenza dei giocatori stranieri sul totale delle presenze in Serie A: dal 55,2% del 2017-18 al 69,1% del 2025-26. Se si esclude la Premier League (75,4%), il campionato più ricco e globale, e la Primeira Liga portoghese (73,8%), tradizionale torneo di formazione, tutte le altre massime divisioni dei Paesi nella top ten del ranking Fifa restano dietro alla Serie A: si va dal 64,9% della Ligue 1 al 61,4% della Bundesliga, fino al 43,4% della Liga, secondo i dati di Transfermarkt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Serie A passa lo straniero: ecco perché non conviene comprare in Italia

Google pixel 10a conviene comprare? ecco cosa considerareil Google Pixel 10a entra nel segmento medio con un pacchetto di novità mirate e alcune conferme rispetto ai modelli della famiglia Pixel.

Dove conviene comprare casa in Italia? Mutui e compravendite in aumentoLa domanda di credito per l’acquisto della casa è tornata a crescere in Italia, più delle compravendite dirette (senza...

Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics

Temi più discussi: Ricca di stranieri, povera di azzurri: la crisi della Nazionale passa (anche) per il paradosso Serie A; Valorugby passa a Roma e sale in vetta alla Serie A Elite Maschile; Il West Ham rimonta due gol nel recupero, ma ai rigori passa il Leeds Emirates FA Cup; TEZENIS | Spanghero ai saluti, passa alla Virtus Roma in serie B.

L'Hellas Verona passa in vantaggio a Napoli: primo gol (e che gol) in Serie A per FreseIl Napoli va sotto in casa contro l'Hellas Verona. A segno Martin Frese, che al Maradona festeggia la sua prima volta in Serie A con un gol di tacco al termine di una bella azione della formazione di ... tuttomercatoweb.com

Serie A, il Napoli passa di misura a Cagliari e si prende il secondo postoIl Napoli vince in trasferta a Cagliari, nella sfida che apre il 30° turno di Serie A. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte, che si porta momentaneamente al ... ilgiornale.it

Tanto nerazzurro nella Top 11 del 31° turno di Serie A scelta da GOAL x.com

Da domani su Prime Video il quinto capitolo della serie tratta dal fumetto. Il produttore Kripke: "L’incubo di un’America autoritaria. Poi è arrivato Trump" . Leggi l'articolo #TheBoys - facebook.com facebook