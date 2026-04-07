In Serie A passa lo straniero | ecco perché non conviene comprare in Italia

Da gazzetta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Serie A, la presenza di giocatori stranieri è in crescita, mentre le restrizioni legate alle fideiussioni limitano gli acquisti di calciatori italiani. Le norme attuali, infatti, rendono più difficile per i club nazionali investire nel mercato interno, mentre i trasferimenti da squadre estere avvengono senza particolari vincoli finanziari. Questo scenario influisce sulle scelte di acquisto e sulla composizione delle rose delle squadre italiane.

Non abbiamo i Mbappé o i Lamine Yamal, certo. Ma il talento - non necessariamente quello baciato dal dio del calcio - va coltivato, sostenuto, fatto giocare. In Italia, invece, impazza l’esterofilia. È una curva inesorabilmente crescente quella che indica l’incidenza dei giocatori stranieri sul totale delle presenze in Serie A: dal 55,2% del 2017-18 al 69,1% del 2025-26. Se si esclude la Premier League (75,4%), il campionato più ricco e globale, e la Primeira Liga portoghese (73,8%), tradizionale torneo di formazione, tutte le altre massime divisioni dei Paesi nella top ten del ranking Fifa restano dietro alla Serie A: si va dal 64,9% della Ligue 1 al 61,4% della Bundesliga, fino al 43,4% della Liga, secondo i dati di Transfermarkt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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