La ruota della fortuna Samira Lui troppo intima e Gerry Scotti | Ma può chiedermi questo?

C’è un appuntamento che, sera dopo sera, continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 subito dopo il Tg5. Anche giovedì 19 febbraio 2026 “La Ruota della Fortuna” è tornata puntuale in onda, pronta a regalare sorrisi, colpi di scena e quella sana competizione che da sempre caratterizza il quiz condotto da Gerry Scotti. Un inizio come sempre scoppiettante, ma questa volta con un dettaglio inatteso che ha subito acceso l’attenzione dello studio. Il padrone di casa è entrato infatti brandendo un piccolo megafono, tra gli applausi della band e del pubblico, esclamando: “È arrivato l’arrotino, è arrivato”, richiamando ironicamente quelle voci che un tempo risuonavano nei quartieri delle nostre città.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

