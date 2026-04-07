In Brianza, si attende con interesse la ripresa del progetto del tram chiamato ‘Frecciarancio’, con la progettazione prevista entro aprile. L’investimento totale ammonta a 182 milioni di euro. Nel frattempo, il dibattito pubblico si concentra sulla metrotranvia Milano-Seregno, che ha attirato l’attenzione per gli extracosti di circa 120 milioni di euro, una cifra che potrebbe influenzare i tempi di realizzazione dell’opera.

In Brianza, quando si parla di tram l’attenzione pubblica sembra concentrarsi tutta sulla metrotranvia Milano-Seregno, tornata al centro del dibattito per gli extracosti da 120 milioni di euro che rischiano di compromettere il completamento dell’opera. Ma il territorio non guarda solo a quel progetto. C’è un’altra linea, storica e amatissima dagli utenti, che sta vivendo una fase decisiva: la Milano-Limbiate, sospesa nel 2022 e ora al centro di una complessa attività di progettazione che potrebbe riportarla in vita in una veste completamente rinnovata. La metrotranvia extraurbana che collega il capolinea Comasina della M3 a Limbiate è stata per decenni un’arteria fondamentale per migliaia di pendolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita del ’Frecciarancio’. Progettazione attesa entro aprile. Un investimento da 182 milioni

Taglio fondi cultura: da 1,7 miliardi a 182 milioni, iLa cultura italiana si trova di fronte a un bivio finanziario drastico, dove la riduzione degli stanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione...

Posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai: investimento da 120 milioniÈ stata posata oggi (martedì) la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai al Portello.

Si parla di: La rinascita del ’Frecciarancio’. Progettazione attesa entro aprile. Un investimento da 182 milioni.

La rinascita del 'Frecciarancio'. Progettazione attesa entro aprile. Un investimento da 182 milioniLa storica tranvia che collega Comasina M3 a Limbiate è stata sospesa nel 2022 per motivi di sicurezza. Ora il piano per riportarla in vita è nella fase decisiva: i lavori dovrebbero durare quattro an ... msn.com

La nuova vita del Frecciarancio: dodici chilometri dalla Comasina (M3) fino a Limbiate. Prime corse nel 2029Limbiate, 3 gennaio 2026 – La nuova tranvia Limbiate-Milano presentata come una risorsa per il trasporto pubblico della metropoli. Negli ultimi giorni dell’anno il Comune di Milano ha diffuso un video ... ilgiorno.it