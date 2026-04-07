La pet therapy al Verga | in corsia c’è Raudy il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti

Da alcune settimane, il sabato pomeriggio, i bambini e i ragazzi in cura presso il Centro Maria Letizia Verga – Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ricevono una visita speciale. In corsia si aggira Raudy, un golden retriever che partecipa a sessioni di pet therapy per portare sorrisi e comfort ai piccoli pazienti. Questa iniziativa mira ad alleviare le difficoltà legate alle terapie e alle malattie in corso.

Un ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini e i ragazzi in cura per malattie ematoncologiche, ricevono una visita inaspettata: quella di Raudy, un golden retriever di 3 anni. “Gli interventi assistiti con animali si fondano su evidenze consolidate e sul cosiddetto ‘pet effect’ -spiega Marco Spinelli, responsabile dell’area psicosociale della Fondazione e pediatra del San Gerardo - la relazione con l’animale è associata a una riduzione dei livelli di stress, mediata anche da meccanismi neuroendocrini, e a una regolazione di parametri fisiologici come frequenza cardiaca e pressione arteriosa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Dieci cuccioli in corsia, la pet therapy entra in sette reparti dell'ospedale. Benefici emotivi per i pazientiTutto iniziò nel 2017, con le prime iniziative nel reparto di onco ematologia pediatrica grazie al coinvolgimento dello Ior. Temi più discussi: La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti; La Pet Therapy al Centro Maria Letizia Verga; Raudy, il dottore a quattro zampe che aiuta i bambini a ritrovare il sorriso; Golden Retriever al caffè | la missione affettuosa di Joey tra i tavoli. La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazientiUn ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini ... monzatoday.it Trento. Pet therapy: al via prima trasmissione TV nazionaleAndrà in onda sull’emittente Odeon per 10 puntate a partire dal 12 ottobre. Il programma, che si intitola Seguimi: un viaggio nel mondo della pet therapy. Le realtà intervistate sono l’Anffas ... quotidianosanita.it Buona Pasqua dal Premio Verga! ​Mentre fervono i preparativi per la IX edizione, vogliamo augurare a tutti voi una serena Pasqua, ricca di gioia e dei sapori autentici della nostra terra. ​Noi non ci fermiamo! Anche in questi giorni di festa, il nostro tea - facebook.com facebook