La missione Artemis 2 ha superato il lato oscuro della Luna | le nuove foto del nostro satellite

Dopo sei giorni dal lancio, i quattro astronauti a bordo di Orion "Integrity" hanno portato a termine il cuore della missione Artemis II e ora sono sulla traiettoria di ritorno verso casa: oltre a toccare il punto più lontano dalla Terra mai raggiunto dall'uomo, durante il sorvolo lunare i quattro astronauti hanno raggiunto anche il lato oscuro della Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Verso la Luna, tutti i segreti della missione Artemis II: gli astronauti pronti a fotografare il lato nascosto del nostro satellitePer la prima volta in oltre 50 anni, degli astronauti orbiteranno attorno alla Luna dopo aver completato con successo la fase cruciale di accensione...

Artemis 2, Orion ha iniziato a sorvolare la Luna: nella notte il passaggio sul lato oscuro del satelliteDopo sei giorni di navigazione, la capsula Orion con a bordo i quattro astronauti della missione Artemis 2 ha iniziato il sorvolo (flyby) della Luna.

ARTEMIS II: El Regreso Real a la Luna (Los 10 Días que lo Cambian Todo)

Temi più discussi: Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Ritorno alla Luna, partita la missione Artemis II: tutti i suoi segreti; Luna, gli astronauti di Artemis II pronti a una missione 'epica'; Le prime ore di Artemis 2 verso la Luna.

Artemis 2, missione compiuta sulla luna: mai così lontani dalla terra e passaggio sul lato nascostoPer 40 minuti , quando la navicella Orion è passata dietro la luna, si sono spente le comunicazioni con la terra ... tg.la7.it

Luna, le prime bellissime immagini del lato oscuro, inviate da Artemis 2Il lato oscuro della Luna si avvicina. Nella foto, la Luna appare non illuminata dal Sole, come catturato dagli astronauti della capsula Orion durante la missione Artemis 2. Sono passati ormai 5 giorn ... tg.la7.it

VIDEO | La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Dopo 56 anni, gli astronauti hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra #ANSA x.com

“Non dimenticate di godervi lo spettacolo”. Gli astronauti di Artemis II hanno sorvolato il lato lontano della Luna. Poco prima dell’una di notte era iniziato il periodo di black out delle comunicazioni: dall’altra parte del satellite nessun segnale radio può viaggiare - facebook.com facebook