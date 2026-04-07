La lista di Marcucci per la corsa a sindaco di Viareggio si arricchisce di quattro nuovi candidati. Tra questi c’è anche Marcello Brusco, nato a Cagliari e residente in città dal 1990. Brusco lavora nel settore bancario e si occupa di gestione della clientela. La presentazione ufficiale dei nomi è prevista nei prossimi giorni.

Nuovi nomi per la lista " Marialina Marcucci sindaca di Viareggio ". Tra questi Marcello Brusco, nato a Cagliari ma residente a Viareggio dal 1990, lavora nel settore bancario ed è esperto nella gestione della clientela bancaria. Dal 2008 al 2009 è stato nominato presidente dell’associazione culturale “Nuovo Progetto” e nel 2008 viene anche nominato consigliere nel Cda della società “Viareggio Porto spa” dove rimane fino al 2012. Poi c’è Manuela Del Corto, commerciante, 60 anni, è la famosa fioraia di Viareggio con il chiosco e il negozio in via Marco Polo e alla Migliarina. La rosa dei nomi della lista prosegue con Antonio Sabato, parrucchiere, che ha costruito il suo percorso con passione, fino a diventare un punto di riferimento sul territorio della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lista della Marcucci. Ecco altri quattro nomi

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