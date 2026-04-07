La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per tre giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà anticipatamente al pubblico per tre giorni consecutivi. L'azienda di trasporto pubblico ha comunicato che le chiusure sono necessarie per svolgere verifiche, attività di manutenzione e prove sul materiale rotabile. Le modifiche agli orari saranno rispettate durante tutto il periodo di intervento, che riguarda esclusivamente i tre giorni indicati. La linea riprenderà normalmente il servizio successivamente a queste operazioni.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per tre giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da martedì 7 a giovedì 9 aprile 2026. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in... Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto Temi più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Pasqua a Napoli, metro linea 1 e funicolari si fermano tre ore a pranzo; Firmato il contratto per la Linea 10, prima metro a guida autonoma di Napoli: collegherà il centro cittadino con la stazione AV di Afragola; Napoli, gli orari dei trasporti a Pasqua e Pasquetta. La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per tre giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per tre giorni di fila. La ... napolitoday.it Metro Linea 1, dal 7 al 9 aprile ultime corse anticipate: gli orariPer attività di verifica e manutenzione sulla linea, da martedì 7 a giovedì 9 aprile 2026 la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo. 2anews.it Tajani e il vertice con Marina Berlusconi. La linea su congressi e incarichi x.com Dai alle tue labbra il colore che meritano con la nuova linea Rouge Botanique all'Olio di Camelina! Scegli il tuo finish preferito: Mat, Satinato o Glow PROMO SPECIALE: Scoprili ora a un prezzo esclusivo! Acquista sul nostro sito o contatta il tuo C - facebook.com facebook