Recentemente, l’antica comunità ebraica iraniana si trova nel mirino di attacchi provenienti dagli Stati Uniti e Israele. Le bombe lanciate da queste due nazioni hanno colpito le aree frequentate dalla comunità, che conta radici storiche profonde nel paese. La situazione si inserisce nel contesto più ampio delle tensioni tra Teheran e le potenze occidentali e israeliane, creando un clima di particolare fragilità per questa comunità.

La comunità ebraica iraniana è sotto attacco. Del regime repressivo in guerra contro Israele e gli Usa e dalla retorica antisionista? No, delle bombe di Washington e Tel Aviv. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, infatti, la sinagoga Rafi-Nia di Teheran è risultata distrutta dopo un’intensa serie di bombardamenti sulla capitale del Paese centroasiatico. Un duro colpo che avviene nel cuore delle celebrazioni del Pesach, la Pasqua ebraica, che quest’anno va dal 2 all’8 aprile. E che i fedeli ebrei iraniani hanno vissuto nel pieno della guerra. L’accademico Trita Parsi ha mostrato la visita dei membri della comunità ebraica sulle macerie della sinagoga, una delle 11 attive a Teheran e che contribuiva ad animare una comunità piccola ma simbolicamente importante per l’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La guerra di Usa e Israele colpisce anche l’antica comunità ebraica iraniana

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