La guerra di Trump all’Iran e all’America

Durante la presidenza di Donald Trump si sono verificati vari episodi di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con azioni che hanno incluso il ritiro dall’accordo sul nucleare e attacchi a infrastrutture militari e navali. Le decisioni hanno spesso avuto il sostegno di alleati come Israele e l’Arabia Saudita, che hanno spinto per una linea dura contro Teheran. Questi eventi hanno contribuito ad aumentare il livello di instabilità nella regione.

La guerra di Donald Trump all’Iran, scatenata per conto di Bibi Netanyahu e di Mohammed Bin Salman, cambia obiettivi ogni giorno, spesso anche tra una frase e l’altra dello stesso discorso o tweet presidenziale, ridicolizzando ogni volta tutti quelli che vedono nella scelleratezza trumpiana disegni strategici raffinatissimi. Trump dichiara vittorie definitive ma anche provvisorie, minaccia l’apocalisse, dà di matto e preannuncia di essere pronto a commettere crimini di guerra, ma contemporaneamente allenta le sanzioni petrolifere al regime di Teheran, parla di negoziati «molto produttivi», che però nella realtà non esistono, tanto da minacciare di essere pronto a prendersi tutto l’Iran in una notte, forse la prossima, mentre si proclama uomo più popolare del Venezuela, dove pensa di essere eletto presidente senza nemmeno tanto sforzo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it Sull’Iran Trump è in guerra contro l’AmericaSiamo stati descritti come dei complottisti, come degli ossessionati, per aver sospettato quello che il segretario di Stato americano, Marco Rubio,... Trump prepara un discorso all’America e annuncia: “La guerra in Iran finirà molto presto”Questa sera alle 21 (ora della costa orientale degli Stati Uniti), quando in Italia saranno scoccate le 3 di notte del 2 aprile, il presidente degli... Le guerre di Trump: ora pensa all'Iran Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Trump: tra guerra e info-guerra; Usa. Donald Trump e la guerra in Iran: nessuna exit strategy, crescono timori e costi; Trump: la guerra durerà ancora poche settimane; stasera discorso alla nazione. Guerra in Iran, alle 2 di notte italiane Trump scatenerà l’inferno? Ecco perché l’intesa per la tregua è lontanaDonald Trump ha parlato chiaro al regime di Teheran: Se entro le 20 di martedì (le 2 di notte in Italia ndr) non sarà stata firmata l’intesa alle condizioni degli Stati Uniti, sull’Iran scatenerò l’i ... affaritaliani.it Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporaneaLa diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all'altro. La novità è che i mediatori hanno presentato ... ansa.it L'ultimatum di Trump in scadenza: in programma attacchi nella notte. I negoziatori pessimisti sulla possibilità di un accordo all'ultimo. Intanto esplosioni a Teheran - facebook.com facebook L'ultimatum di Trump in scadenza: in programma attacchi nella notte. I negoziatori pessimisti sulla possibilità di un accordo all'ultimo. Intanto esplosioni a Teheran x.com