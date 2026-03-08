Sull’Iran Trump è in guerra contro l’America

Sull’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha adottato una posizione di forte opposizione, portando avanti azioni che hanno alimentato tensioni tra i due paesi. Recentemente, sono emerse dichiarazioni ufficiali e decisioni politiche che riflettono questa linea dura, senza che siano stati annunciati accordi o compromessi. La situazione si sviluppa in un quadro di crescente sfida tra le parti, con interventi che coinvolgono anche il settore militare e diplomatico.