Una serata storica per gli appassionati di basket NCAA, con i Wolverines che conquistano il titolo dopo 37 anni battendo UConn 69-63. La vittoria è arrivata grazie alle prestazioni del playmaker della squadra, protagonista della partita. La squadra non si era aggiudicata il campionato dal 1989. Nel frattempo, la squadra di North Carolina sta affrontando le proprie sfide nel torneo.

Dopo 37 anni Michigan torna a vincere il titolo universitario. Si aggiudica la finalissima di Indianapolis piegando Uconn 69-63 grazie a una gran difesa e a 25 tiri liberi a bersaglio. Sempre avanti nel secondo tempo. Vince la squadra con più talento d’America a livello Ncaa, da pronostico. Agli Huskies non riesce un altro miracolo, dopo quello con Duke alle Elite 8, i ragazzi di coach Hurley erano già andati oltre i loro limiti tecnici arrampicandosi sino alla finalissima del Lucas Oil Stadium. Il miglior giocatore della Final Four è Elliot Cadeau, il regista terzo anno dei Wolverines, transfer da North Carolina che, è notizia dell’ultim’ora, ha appena ingaggiato Mike Malone, l’ex allenatore dei Denver Nuggets. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La grande notte di Michigan! Cadeau regala ai Wolverines il titolo Ncaa dopo 37 anni

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FINAL FOUR - È la grande notte ad Indianapolis: Michigan affronta Connecticut con in palio il titolo Nazionale! Preview ed info sulla finalissima della March-Madness - facebook.com facebook