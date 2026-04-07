In Versilia, la geriatria ha rafforzato il suo rapporto con il territorio grazie a un nuovo modello di collaborazione tra ospedale e servizi locali. Da circa un anno, la struttura di Geriatria dell’Asl si occupa di pazienti sopra i 65 anni provenienti da sette comuni della zona, creando una rete di assistenza che coinvolge diverse realtà sanitarie e territoriali. Questo approccio mira a migliorare la gestione delle cure per gli anziani nella regione.

Da oltre un anno la struttura di Geriatria dell’ Asl ha sviluppato la rete geriatrica territoriale e ha preso in carico pazienti con più di 65 anni sull’intera area dei sette comuni della Versilia. Oltre agli ambulatori di primo livello, a cui si accede su prescrizione del medico di famiglia, sono stati attivati altri due ambulatori di secondo livello: l’ambulatorio Cdcd, dedicato alla presa in carico globale dei paziente affetti da decadimento cognitivo e disturbi del comportamenti, ad accesso esclusivo dei pazienti inviati dai neurologi, psichiatri e geriatri, e l’ambulatorio post-dimissione, dedicato ai controlli clinici per pazienti anziani che hanno terminato la degenza in geriatria o altro reparto di area medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La geriatria in Versilia. Cresce il modello sinergico tra ospedale e territorio

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