La fortuna bacia la Brianza | vinti 5mila euro

Sabato 4 aprile, un residente di Cavenago di Brianza ha vinto 5.000 euro giocando a un gioco d’azzardo. L’estrazione si è svolta in via Campagna, dove il fortunato ha acquistato un biglietto 5 Doppio Oro a 10eLotto. La vincita è stata confermata e il premio è stato consegnato all’avventato giocatore. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali.

Pasqua da ricordare per un abitante della Brianza. Sabato 4 aprile infatti, in via Campagna a Cavenago di Brianza un fortunato acquirente ha ‘pescato’ un 5 Doppio Oro a 10eLotto portandosi a casa ben 5mila euro. Come riporta Agipronews, l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro mentre l’ultimo del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLotto Temi più discussi: La fortuna bacia la Brianza: vinti 5mila euro; SuperEnalotto, la fortuna bacia la Brianza con un 5 da 20mila euro; La fortuna bacia Foggia | vinti 25mila euro a bar Cocò; La dea bendata bacia Pisa | centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 74mila euro. Un milione di euro con la schedina, la fortuna bacia Ceriano LaghettoVinti un milione di euro a Ceriano Laghetto con la sequenza di numeri fortunati del Million Day La fortuna fa tappa fissa in Lombardia e, questa volta, ha ... ilnotiziario.net In Brianza c'è un nuovo milionario: vince un milione di euro con una sola giocataUn fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente nell'estrazione di sabato 21 marzo. Si tratta del tredicesimo milionario in Italia dall'inizio del 2026 ... monzatoday.it Aprile brianza... Piccola pozza nel giardino, tortora merlo e nel finale una cinciallegra o cinciarella....vascetta usata moltissimo anche da gazze, corvi, ed altre specie - facebook.com facebook Lancia Aprilia Aerodinamica Pininfarina 1936 ABC Carlo Brianza Scala 1:43 #tinycars #lancia #gilamodelli #scala143 #modellismo x.com