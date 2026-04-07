Juventus Next Gen-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | chance dall’inizio per Mattia Aramu

Mercoledì 8 aprile alle 14 si gioca il match tra Juventus Next Gen e Ternana. Le due squadre scenderanno in campo per la partita valida per il campionato di serie C. Tra i giocatori disponibili, si valuta la possibilità di un debutto dall’inizio per Mattia Aramu, mentre le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell’inizio del match. La gara si svolgerà sul campo della Juventus Next Gen.

Il tecnico Pasquale Fazio lascia a riposo Martella, Majer e Ferrante. I bianconeri sono reduci da tre 2-2 consecutivi Le formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel match in programma mercoledì 8 aprile (ore 14.30). I bianconeri sono reduci da tre 2-2 consecutivi, l’ultimo maturato in casa del Perugia. Out lo squalificato Savio oltre all’infortunato Bruno Martinez. In difesa potrebbe essere il turno di Brugarello mentre Gunduz e Licina dovrebbero avvicendare Anghelè e Oboavwoduo sulla linea di trequarti. Il tecnico Pasquale Fazio rinuncia a Martella, Majer e Ferrante oltre allo squalificato Dubickas ed all’infortunato Vallocchia. 🔗 Leggi su Today.it

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Guidonia Montecelio-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: possibile Orellana a centrocampoLe compagini di Guidonia Montecelio-Ternana si affrontano nella gara in programma sabato 4 aprile (ore 17.

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Juventus Next Gen-Ternana: sono 21 i convocati di FazioSono appena 21 i convocati da Lito Fazio per il recupero della sfida contro la Juventus Next Gen in programma domani alle 14:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. ternananews.it

Juventus Next Gen-Ternana, incroci e ritorni: tre ex, tre storie diverseDa Proietti cresciuto nella Juventus a Faticanti passato da Terni senza lasciare il segno, fino a Terni oggi in panchina: il match di Alessandria intreccia percorsi e ricordi tra passato e presente. ternananews.it

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Ternana, domani la gara di recupero con la Juventus Next Gen in un clima surreale x.com