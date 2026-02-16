Pineto-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | chance per Zan Majer e attacco cambiato in toto

Pineto e Ternana si sfidano questa sera alle 20:30 nel match di campionato, e la Ternana punta su Zan Majer per cambiare volto all’attacco. Al stadio Pavone-Mariani, circa 122 tifosi rossoverdi si raduneranno nel settore ospiti per sostenere la squadra. La formazione di casa potrebbe invece rivoluzionare la linea offensiva, puntando su nuove soluzioni.

Le compagini di Pineto-Ternana si affrontano nel 'Monday Night' delle 20,30. Allo stadio Pavone-Mariani sono previsti 122 tifosi rossoverdi, che si assieperanno nel settore ospiti riservato. La formazione abruzzese precede quella rossoverde in classifica generale. Pertanto è una sfida Play off molto importante. Gli abruzzesi hanno osservato il turno riposo e sono reduci da due sconfitte consecutive. I rossoverdi dopo aver ottenuto un punto contro ultima e penultima della generale, si sono riscattati superando il Ravenna. Il tecnico Tisci non ha convocato l'attaccante Gianluca Vigliotti (17 presenze e tre reti).

La Ternana si prepara a tornare in campo domenica 14 dicembre al “Libero Liberati” contro il Bra, in un incontro valido per il campionato.

