Juventus-Genoa | Perin out nella ripresa e Di Gregorio protagonista

Da stilejuventus.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Genoa, il portiere della squadra ospite ha accusato problemi fisici nella ripresa, costringendo il tecnico a sostituirlo. Perin, che aveva iniziato il match tra i pali, ha lasciato il campo dopo aver disputato solo i primi 45 minuti contro la squadra in cui ha giocato in passato. Il suo posto è stato preso da Di Gregorio, che è subentrato in corso d’opera.

Problemi fisici per Mattia Perin, che dopo soli 45 minuti in porta contro la sua ex squadra, guidata da Daniele De Rossi, è costretto al cambio. Al suo posto Michele Di Gregorio, che torna in porta dopo 5 partite in panchina e si rende protagonista del match parando il rigore del 72? minuto. Infortunio Perin: cosa è successo. Nel corso della gara il numero 1 della Juventus ha avvertito un fastidio al polpaccio che non gli ha comunque impedito di entrare in azione quando il gioco lo ha richiesto. L’estremo difensore bianconero si è promesso di stringere i denti e aspettare la fine del primo tempo, e nel frattempo ha chiesto allo staff medico un antidolorifico per alleviare la sensazione di tormento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Juventus - Di Gregorio protagonista a sorpresa

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