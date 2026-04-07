Sabato, nel centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, è stato inaugurato il primo locale italiano di Joe Bastianich dedicato all’hamburger in stile americano. Bastianich, noto imprenditore, personaggio televisivo e ristoratore statunitense, ha scelto questa location per aprire il suo nuovo punto vendita. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di alcuni rappresentanti e clienti interessati a provare le specialità offerte.

Ha scelto Rozzano. Ha scelto il Fiordaliso Joe Bastianich, noto imprenditore, personaggio televisivo e ristoratore statunitense che sabato ha inaugurato il suo primo locale italiano dedicato all’ hamburger in stile americano. Bastianich domani sarà al centro commerciale Fiordaliso per incontrare il pubblico e raccontare il nuovo format gastronomico che punta tutto sullo smash burger, preparato al momento con carne selezionata pressata sulla piastra, bun morbido e ricette dal gusto deciso, ispirate alla tradizione statunitense. "Sono cresciuto mangiando smash burger e oggi voglio portarli in tutta Italia fatti come si deve - ha dichiarato Bastianich - L’idea è proporli proprio come li mangeresti a New York o a Los Angeles". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Joe Bastianich e i suoi burger al Fiordaliso

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