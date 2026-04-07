Tra poche ore, nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, si sfideranno Jannik Sinner e Ugo Humbert. La partita si svolge in un momento in cui si parla delle condizioni fisiche di Sinner, che sono state oggetto di preoccupazioni da parte di Juan Carlos Ferrero, suo allenatore. I due atleti arrivano all’appuntamento con aspettative e tensioni legate anche a questo aspetto.

È partito il conto alla rovescia: tra poche ore Jannik Sinner e Ugo Humbert si sfideranno nel campo del Masters 1000 di Montecarlo. Una vera scommessa per il numero due al mondo, visto e considerato che dovrà giocare sulla terra rossa. Ed ecco che proprio in questi minuti a parlare di preoccupazioni è Juan Carlos Ferrero, ex coach di Carlos Alcaraz e attuale mental coach di Angel Ayora. "Degli Australian Open non ho visto molto - premette in un'intervista rilasciata a Marca -. Ho guardato i dettagli, i risultati. Delle partite di Carlos, ho visto un po' di quella di Tommy Paul, un po' di quella di Zverev e un po' di più della finale, ma non le partite complete. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero: "Preoccupato per le sue condizioni fisiche"

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