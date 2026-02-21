Dopo lo stop a Doha l’altoatesino vuole ritrovare le sue sicurezze Sinner guarda avanti Priorità Roland Garros

Dopo l’interruzione a Doha, Jannik Sinner si concentra sul ritorno alle sue migliori prestazioni. L’altoatesino, reduce da una serie di risultati deludenti, vuole recuperare fiducia e consolidare il suo gioco. La sua attenzione è rivolta a prepararsi al meglio per il prossimo torneo di Roland Garros, dove spera di ottenere una svolta significativa. Sinner si impegna per superare le difficoltà e ritrovare la sua stabilità in campo.

Jannik Sinner ammette di essere in un momento di particolare e che deve ritrovare un po’ di fiducia nei suoi mezzi. Eliminato da Novak Djokovic nella semifinale dell’ Australian Open, fermato dall’esuberante Jakub Mensik nei quarti dell’ Atp500 di Doha, con il ceco è ieri è stato poi eliminato da Fils. La morale per l’altoatesino è sempre quella: all’interno della gara ci sono dei momenti in cui il livello del suo gioco è altissimo e altri in cui la lampadina si spegne e nel black out gli avversari trovano la chiave per metterlo in difficoltà. "Non è successo nulla di grave - ha dichiarato l’azzurro -, nessun disastro: sono momenti che succedono nel tennis, ma sono molto sereno, prima o poi mi tiro fuori e riparto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sinner sconfitto a Doha non perde la fiducia: 'Il mio obiettivo è vincere il Roland Garros'

Sinner: Doha KO, ora tutta la forza sul Roland Garros e la vetta Atp.Jannik Sinner ha subito una sconfitta inaspettata nei quarti di Doha contro il ceco Jakub Mensik, un risultato che mette in discussione le sue ambizioni stagionali.

