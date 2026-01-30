Esperto allarma | Ecco quanto tempo resta da vivere a Trump

Un esperto avverte: quanto tempo resta a Trump? Mentre alcuni già scommettono sui suoi giorni, il presidente continua a dire che sta bene e che è in forma. La questione resta aperta e il dibattito si infiamma.

Alcuni stanno già contando i suoi giorni. Altri ascoltano il presidente che insiste nel dire di essere più in forma che mai. Ora, un fisioterapista abilitato con 14 anni di esperienza sta esprimendo le sue preoccupazioni sulla salute del presidente Donald Trump. E le sue dichiarazioni stanno attirando grande attenzione. Che lo si ami o lo si odi, il presidente Trump ha sempre parlato apertamente della sua salute. Sebbene affermi di sentirsi benissimo, continuano a sorgere domande occasionali su come stia realmente. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, è la persona più anziana ad aver mai prestato giuramento come presidente.

