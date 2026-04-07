Iva Zanicchi, 86 anni, è stata ospite nel programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. Durante l'intervista ha parlato dei suoi progetti per l'estate, annunciando una tournée musicale. Ha inoltre espresso il desiderio di innamorarsi, rivelando di essere corteggiata da un uomo più anziano. La cantante ha condiviso anche alcuni dettagli sulla sua vita personale e sui suoi sentimenti attuali.

Iva Zanicchi, 86 anni, è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. “Quest’estate faccio una tournée – ha annunciato – Sarà l’ultima, quindi approfittate”. Due anni fa, l’Aquila di Ligonchio ha perso lo storico compagno, il produttore musicale Fausto Pinna, al quale era legata dal 1987. Dopo il dolore, ha ritrovato il sorriso e l’ironia che l’hanno sempre contraddistinta. “Sono molto pimpante, piena di voglie.non quelle voglie là – ha scherzato nel salotto di “Verissimo” – Ho il desiderio di potermi innamorare. C’è un vecchio che mi corteggia. Io gli ho detto di vecchia sono già abbastanza io. Ha una decina di anni meno di me. A me piacciono più giovani, anche Fausto era più giovane di me. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Iva Zanicchi in tv: “Vorrei innamorarmi, c’è un vecchio che mi corteggia”

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