Nel primo trimestre del 2026, i dati ufficiali indicano un aumento preoccupante degli incidenti che coinvolgono pedoni in Italia. Le statistiche riportano numeri elevati di vittime e feriti, evidenziando una crescita rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Le autorità stanno monitorando la situazione e analizzando le cause di questa escalation, che ha suscitato grande attenzione da parte dell’opinione pubblica.

L’Italia si trova ad affrontare una vera e propria piaga sociale che sembra non conoscere sosta, come confermato dai drammatici dati emersi nel primo trimestre del 2026. La sicurezza stradale per gli utenti più vulnerabili è ormai un tema di emergenza nazionale, con statistiche che indicano una crescita costante della mortalità tra chi si sposta a piedi. In meno di cento giorni dall’inizio dell’anno solare, il bilancio delle vittime ha già raggiunto quota 120 decessi, segnando un incremento preoccupante del 9,4% rispetto alla medesima finestra temporale del 2025. Questa tendenza negativa evidenzia come le misure adottate finora non siano state sufficienti a invertire una rotta che vede morire mediamente più di un pedone al giorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, strage di pedoni! Cosa succede: numeri tremendi

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