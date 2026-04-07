Italia paese tra i più longevi con 83,4 anni di speranza di vita alla nascita

L’Italia si posiziona tra i paesi con la più alta aspettativa di vita, con una media di 83,4 anni alla nascita. Questo dato conferma la sua posizione tra i paesi più longevi al mondo. La speranza di vita alla nascita rappresenta un indicatore chiave per valutare le condizioni di salute e il livello di benessere della popolazione.

Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l'Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto. Tra il 1990 e il 2024 la speranza di vita alla nascita è cresciuta di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 per le donne, arrivando a 81,5 e 85,6 anni rispettivamente. L'età mediana alla morte nel 2023 è pari a 81,6 anni per i maschi e 86,3 anni per le femmine, con una importante variabilità territoriale: da meno di 82 anni in Campania a oltre 86 nelle Marche, con uno svantaggio di tutte le regioni più popolose del Mezzogiorno. È quanto emerge dal report dell'Istat 'La salute: una conquista da difendere', diffuso oggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Italia paese tra i più longevi: 83,4 anni di speranza di vita alla nascita Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto.

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