Tra i 10 più longevi muore a 105 anni

Carmela Zullo, tra le persone più longeve d’Italia, è venuta a mancare all’età di 105 anni. Nata l’11 novembre, ha vissuto un lungo e ricco percorso di vita, testimone di numerosi cambiamenti nel paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e sottolinea la longevità di alcune persone che, con il passare degli anni, continuano a rappresentare un esempio di resistenza e vitalità.

