Tra i 10 più longevi muore a 105 anni

Carmela Zullo, tra le persone più longeve d’Italia, è venuta a mancare all’età di 105 anni. Nata l’11 novembre, ha vissuto un lungo e ricco percorso di vita, testimone di numerosi cambiamenti nel paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e sottolinea la longevità di alcune persone che, con il passare degli anni, continuano a rappresentare un esempio di resistenza e vitalità.
10.45 E' morta a 105 anni Carmela Zullo, una delle 10 persone più longeve d'Italia. L'ultimo compleanno l'11 novembre. Di Orsara di Puglia, nel Foggiano, si sposò 18enne ed ebbe 3 figli. Il primo lavoro in campagna, poi l'apertura di un forno. Nel 1969 il trasferimento negli Stati Uniti, fino al 1980. Fino a 85 anni si occupa della sua campagna. Il sindaco la ricorda "di straordinaria forza, esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
