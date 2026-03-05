evasione fiscale e scarico illecito in fogna sequestrate 2 officine meccaniche abusive

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato due officine meccaniche abusive a Scampia, coinvolte in attività di evasione fiscale e nello scarico illecito di rifiuti nelle fogne. Gli agenti hanno scoperto che le officine operavano senza autorizzazioni, con pratiche irregolari che coinvolgevano l’uso di impianti non conformi alle norme ambientali e fiscali. L’intervento si è concluso con il sequestro delle attività abusive.

Continuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine abusive. Sequestrate altre due a Napoli in via G.A. Campano, a Scampia: una era completamente sconosciuta al fisco, l’altra scaricava illecitamente i rifiuti in fognatura. Entrambe avevano occupato strade e marciapiedi pubblici per effettuare riparazioni auto. Dopo il sequestro di due officine meccatroniche a Somma Vesuviana, proseguono i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli sulla regolarità di questo tipo di attività. L’intervento dei funzionari e degli agenti, coordinati dal Comandante Lucia Rea, a Napoli in via G.A. Campano, a Scampia, ha portato al sequestro di due officine meccaniche, risultate prive di qualsiasi titolo legale: una era del tutto sconosciuta al fisco, l’altra smaltiva illecitamente i rifiuti direttamente in fognatura. 🔗 Leggi su Primacampania.it

