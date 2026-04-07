Iran la guerra in diretta | nuovo ultimatum di Trump | Teheran accetti il nostro piano o li distruggo in una notte

Nella giornata di martedì 7 aprile, si sono intensificati gli scontri tra Iran e le forze statunitensi, dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti nella regione. Un nuovo ultimatum è arrivato da un rappresentante statunitense, che ha avvertito Teheran di accettare un piano specifico, altrimenti si prospettano azioni militari rapide e decisive. I negoziati tra le parti continuano a incontrare ostacoli, mentre la proposta di tregua presentata dal Pakistan non sembra aver portato a risultati concreti.