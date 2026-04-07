Iran la guerra in diretta | nuovo ultimatum di Trump | Teheran accetti il nostro piano o li distruggo in una notte
Nella giornata di martedì 7 aprile, si sono intensificati gli scontri tra Iran e le forze statunitensi, dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti nella regione. Un nuovo ultimatum è arrivato da un rappresentante statunitense, che ha avvertito Teheran di accettare un piano specifico, altrimenti si prospettano azioni militari rapide e decisive. I negoziati tra le parti continuano a incontrare ostacoli, mentre la proposta di tregua presentata dal Pakistan non sembra aver portato a risultati concreti.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 7 aprile: negoziati sempre più difficili tra le parti dopo la proposta di tregua del Pakistan. Trump dà nuovo ultimatum: "Oggi siamo pronti a radere al suolo ponti e impianti energetici". Media: "Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, la guerra in diretta: nuovo ultimatum di Trump. Axios: “In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni”, ma Teheran negaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: "Aprite Hormuz,...
Iran, la guerra in diretta: esplosioni a Teheran. USA: “La scorsa notte la più grande ondata di bombardamenti”, Trump: “Resa incondizionata”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, sabato 7 marzo 2026: ancora esplosioni a Teheran, Dubai, Bahrein e Gerusalemme.
Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA
Temi più discussi: Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; Usa. Donald Trump e la guerra in Iran: nessuna exit strategy, crescono timori e costi; Iran, un mese di guerra: la scommessa persa di Trump per un conflitto breve diventato crisi globale.
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Guerra Iran, l'ultimatum (che scade stanotte) e la trattativa per la tregua: le ultime notizieSecondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico Times e riportate dalla testata israeliana Ynet, la Guida ... ilgazzettino.it
Donald Trump ha nuovamente inasprito le minacce contro l'Iran, avvertendo che il Paese potrebbe essere "fatto fuori in una notte" mentre si avvicina la scadenza del suo ennesimo ultimatum. L'Iran ha rifiutato una proposta di cessate il fuoco, insistendo per un - facebook.com facebook
I veti incrociati sul negoziato, Trump: una notte e l'Iran può essere eliminato |E fissa l'ultimatum alle 20 di oggi (ora di New York) x.com