Iran la guerra in diretta | nuovo ultimatum di Trump | Teheran accetti il nostro piano o li distruggo in una notte

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di martedì 7 aprile, si sono intensificati gli scontri tra Iran e le forze statunitensi, dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti nella regione. Un nuovo ultimatum è arrivato da un rappresentante statunitense, che ha avvertito Teheran di accettare un piano specifico, altrimenti si prospettano azioni militari rapide e decisive. I negoziati tra le parti continuano a incontrare ostacoli, mentre la proposta di tregua presentata dal Pakistan non sembra aver portato a risultati concreti.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 7 aprile: negoziati sempre più difficili tra le parti dopo la proposta di tregua del Pakistan. Trump dà nuovo ultimatum: "Oggi siamo pronti a radere al suolo ponti e impianti energetici". Media: "Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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