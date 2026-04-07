Un dissidente iraniano ha dichiarato che senza un ritorno alla democrazia il conflitto non potrà terminare. In un’intervista, ha descritto il Paese come giunto a un momento decisivo, caratterizzato da guerra, repressione e una crisi di legittimità del governo. Ha inoltre sottolineato che la mancanza di istituzioni democratiche aggrava le difficoltà interne e protrae il conflitto.

In una intervista a Repubblica, il dissidente iraniano Abdollah Momeni descrive un Paese arrivato a un punto di svolta, stretto tra guerra, repressione interna e crisi di legittimità del potere. La sua analisi, lucida e drammatica, parte da un riferimento teorico preciso: la “pace perpetua” di Immanuel Kant, fondata su Stati democratici e sul consenso dei cittadini. Secondo Momeni, è proprio questa la chiave per comprendere il presente iraniano e immaginarne il futuro: senza una vera transizione democratica, il ciclo di conflitti e instabilità è destinato a ripetersi. “Un Paese intrappolato tra guerra e crisi interna”. Parlando da Teheran mentre proseguono i bombardamenti, Momeni descrive una situazione estremamente fragile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, il dissidente Momeni: “Senza democrazia la guerra non finirà”

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