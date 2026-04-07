Iran funzionario invita i giovani a riunirsi nelle centrali elettriche prima degli attacchi Usa

Un funzionario iraniano ha pubblicato un videomessaggio rivolto ai giovani, chiedendo loro di organizzare catene umane intorno alle centrali elettriche del Paese. Questa richiesta arriva mentre si intensificano le tensioni tra l'Iran e gli Stati Uniti, con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato possibili attacchi. L’appello mira a rafforzare la presenza e la sicurezza delle infrastrutture energetiche iraniane in un periodo di crescente instabilità.

Un funzionario iraniano ha diffuso un videomessaggio invitando i giovani della Repubblica islamica a formare “catene umane” attorno alle centrali elettriche del Paese in vista della minaccia di attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alireza Rahimi, identificato dalla televisione statale iraniana come il segretario del Consiglio supremo della gioventù e degli adolescenti, ha diffuso la videochiamata in un telegiornale. “Invito tutti i giovani, gli atleti, gli artisti, gli studenti e gli universitari e i loro professori”, ha detto. Ritrovarci “martedì alle 14 attorno alle centrali elettriche che sono il nostro... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, funzionario invita i giovani a riunirsi nelle centrali elettriche prima degli attacchi Usa Leggi anche: L'Iran ha chiesto ai giovani di fare da scudi umani davanti alle centrali elettriche Trump avverte l'Iran: "Dopo i ponti colpiremo le centrali elettriche". Teheran: "Abbattuto F35 Usa"Il presidente degli Usa: "I leader del nuovo regime sanno cosa bisogna fare, e che bisogna farlo in fretta". Si parla di: Iran, funzionario invita i giovani a riunirsi nelle centrali elettriche prima degli attacchi Usa. Iran, funzionario invita i giovani a riunirsi nelle centrali elettriche prima degli attacchi Usa(LaPresse) Un funzionario iraniano ha diffuso un videomessaggio invitando i giovani della Repubblica islamica a formare catene umane attorno ... stream24.ilsole24ore.com Appello a Teheran: i giovani formino catene umane attorno alle centrali elettricheUn funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane, oggi alle 14, intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi minacciati da ... gds.it