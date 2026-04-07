Negli ultimi giorni, gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno causato danni a diverse infrastrutture civili, tra cui ponti e altre strutture di trasporto. Le operazioni sono state portate avanti in diverse località, coinvolgendo obiettivi di rilevanza strategica. Le autorità locali hanno confermato i danni alle infrastrutture e la presenza di interventi di emergenza nelle aree interessate. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle forze di sicurezza.

Gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno colpito diverse infrastrutture civili, fra cui ponti, ferrovie e una autostrada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, attacchi Usa-Israele contro infrastrutture civili

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Attacchi Usa-Israele contro ponti e ferrovie in Iran

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