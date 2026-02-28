Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran, seguito da risposte di Teheran con missili e droni che hanno colpito obiettivi in Israele e basi americane nel Golfo. La situazione si mantiene tesa con scambi di attacchi e controattacchi che continuano a intensificarsi nella regione.

Prosegue l’escalation regionale dopo i raid di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran con missili e droni contro Israele e basi americane nel Golfo. Ecco i punti essenziali. Operazione Usa. Il Pentagono ha confermato l’avvio dell’operazione “Operation Epic Fury”. Donald Trump ha detto che l’obiettivo è “eliminare le minacce imminenti” del regime iraniano e difendere truppe e alleati americani.. Raid in Iran. Almeno 30 esplosioni sono state registrate in quattro città iraniane, tra cui Teheran, Isfahan, Kermanshah e Karaj. Colpite anche strutture legate ai vertici politici, militari e di sicurezza.. Alti dirigenti colpiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacchi di Usa e Israele contro l’Iran: cosa sappiamo finora

Leggi anche: Israele-Usa, attacchi contro l’Iran. Trump: Difendiamo gli americani dalle minacce

Gli Stati Uniti affiancano Israele negli attacchi contro l’IranABBONATI A DAYITALIANEWS Media americani: Washington coinvolta nelle operazioni Anche gli Stati Uniti starebbero partecipando alle operazioni...

Jeffrey Sachs: La guerra USA contro l’Iran – “Un attacco è imminente”

Tutti gli aggiornamenti su Attacchi di Usa.

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran; Iran-USA: negoziati e tamburi di guerra - ISPI; USA-Iran, accordo o attacco? Le possibili conseguenze secondo i gestori.

L'obiettivo dell'attacco di Usa e Israele è favorire un cambio di regime in Iran: il racconto dell'inviato del Corriere a GerusalemmeL'obiettivo dell' attacco di Usa e Israele non è solo indebolire le capacità militari e nucleari dell'Iran, ma favorire un cambio di regime a Teheran. Intanto la risposta iraniana è arrivata con attac ... video.corriere.it

Iran, attacco di Usa e Israele: quali sono i motivi. Il nucleare, la strategia e il fattore Trump, ecco il pianoL’alba di oggi, 28 febbraio 2026, ha segnato l’inizio di una nuova, spaventosa fase del conflitto in Medio Oriente. Le forze militari di ... msn.com

Le sirene stanno suonando a Gerusalemme e nelle aree circostanti, così come nel nord e nel sud di Israele, dopo il lancio di missili balistici dall’Iran a seguito degli attacchi militari israeliani e statunitensi di questa mattina su Teheran. Un missile lanciato dal - facebook.com facebook

In caso di attacco Usa, la Cina è pronta ad abbandonare l’Iran al suo destino x.com