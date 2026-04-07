Annamaria Laino e Antonio Martello, conosciuti per la loro partecipazione a Temptation Island, annunciano di aspettare un bambino. La notizia si aggiunge ad altre recenti, tra cui quella di Sonia Barrile, che ha condiviso di aver dato alla luce un bambino. La loro famiglia si ingrandisce mentre continuano a essere sotto l’attenzione pubblica. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social dei due protagonisti.

Continua a crescere la famiglia di Tempation Island; dopo Sonia Barrile, che ha da poco dato alla luce il piccolo Gabriel, e Valeria Vassallo, che ha annunciato la nascita di Vittoria, adesso tocca ad Annamaria Laino e Antonio Martello dare la bella notizia: i due aspettano il primo figlio insieme, un maschietto. Benessere Temptation Island, un'altra ex partecipante è diventata mamma La ragazza, che partecipò al programma nel 2016, ha avuto la sua prima bambina con il compagno Vincenzo Varrica. Ad annunciarlo proprio la coppia che ha partecipato alla settima edizione del reality estivo di Canale 5, attraverso un dolcissimo video pubblicato sui rispettivi profili social. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Invasi da felicità”, Annamaria Laino e Antonio Martello di Temptation Island aspettano un figlio

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