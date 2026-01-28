Temptation Island Antonio e Valentina non si sposano più | Inutile sposarsi se mancano…

Antonio e Valentina non si sposeranno più. Dopo aver partecipato a Temptation Island, i due hanno deciso di cancellare i piani di nozze. Valentina Riccio ha annunciato sui social che il matrimonio non si farà, spiegando che “non ha senso sposarsi se mancano…”. La coppia ha quindi ufficialmente rotto, lasciando dietro di sé una relazione finita e molte domande.

Nozze saltate per Antonio e Valentina dopo Temptation Island, cosa ha rivelato lui sui social. Nei giorni scorsi Valentina Riccio sui social ha fatto sapere che non ci sarà nessun matrimonio con Antonio Panico, rivelazione che ha confermato la fine della loro storia d’amore dopo Temptation Island. Antonio Panico e Valentina Riccio 8Foto Ig @tonypanico) Lei aveva già detto ai fan che le cose tra loro hanno preso una brutta piega dopo aver scoperto che lui ha mandato dei messaggi ad altre donne, lui sui social si era detto intenzionato a riconquistarla. Nelle scorse ore ha rotto di nuovo il silenzio per fare chiarezza sul suo attuale rapporto con Valentina Riccio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

La coppia formata da Valentina e Antonio si è conclusa dopo il confronto a Temptation Island.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, si sono susseguite diverse indiscrezioni sulla relazione tra Antonio e Valentina.

Temptation Island, Valentina e Antonio si sono lasciati Lui rompe il silenzio “Alti e bassi, ma…”

