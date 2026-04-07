L’Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2 in una partita giocata a San Siro. La squadra ospite ha subito un risultato pesante, ma il risultato non è l’unico aspetto criticato. La sconfitta è stata accompagnata da una mancanza di carattere, secondo alcune valutazioni, e non tanto dal risultato stesso. La partita ha visto diverse reti e momenti di tensione tra le due formazioni.

Non scende ancora giù il duro colpo subito contro l’Inter. Non tanto per la sconfitta in sé per sé, anche perché è lecito e direi quasi scontato uscire con zero punti contro i nerazzurri a San Siro, quanto più per la mancanza di carattere. Fin dai primi minuti si è vista la paura, l’assenza di concentrazione negli occhi dei calciatori della Roma e il tutto ha portato all’immediato gol di Lautaro Martinez. Poi, nel corso del primo tempo, i giallorossi hanno fatto la loro gara, accennando una reazione e dando la parvenza di essere veramente in partita. Tutto, però, è crollato con la rete di Calhanoglu che ha definitivamente affossato gli uomini di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma 5-2: un uovo di Pasqua che non scende giù

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L'analisi tattica di Inter-Roma a cura di Daniele Lo Monaco - facebook.com facebook